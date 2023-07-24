Бывшему Ольги Бузовой вынесли очередной приговор

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Полина Долгова
Полина Долгова 170 0

Экс-возлюбленный Бузовой рэпер Радий Лебедев получил условный срок за мошенничество

Бывшему Ольги Бузовой вынесли очередной приговор

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Тема:
Ольга Бузова

Экс-возлюбленного звезды «Дома-2» освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой получил условный срок за мошенничество, рэп-исполнителя Радия Лебедева обвинили в махинациях на сумму 6,2 миллиона рублей, сообщает издание 78.ru в своем Telegram-канале.

Расклад был таков, в 2021 году он пообещал знакомому совершить дорогостоящую покупку с хорошей скидкой. На выдуманных закрытых аукционах он якобы приобрел автомобили Volkswagen Polo, Porsche Cayenne и Range Rover Sport, а также зимние шины и компьютерную технику.

Драгоценные покупки пострадавшему так никто и не отдал. После такого разочарования обманутый мужчина обратился в полицию, а Радия Лебедева задержали.

За незаконную схему мужчину вынесли обвинение на три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф 400 тысяч и выплату в пользу пострадавшего в размере 700 тысяч рублей.

После вынесения приговора, экс-возлюбленного телезвезды освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Созависимость или тип личности? Психолог раскрыл причину одиночества Бузовой

Об отношениях Лебедева и Бузова неоднократно писали светские СМИ. Известно, что молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-бойфренд Бузовой получил условный срок за мошенничество на 3,6 миллионов рублей.

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