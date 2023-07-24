Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после атаки дронов

В настоящее время автомобилисты могут свободно передвигаться в том районе.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве после атаки украинских дронов полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет.
По словам мэра города Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.
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