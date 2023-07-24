Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 70 0

Прежде блогера заметили за пользованием телефоном и интернетом. Однако изменять меру пресечения ей не стали.

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — говорится в сообщении.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Позднее Лерчек, проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Сидя в ресторане, она в одной руке держала кальян, а в другой — телефон. Можно было заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не стал отправлять блогера Лерчек (Валерию Чекалину. — Прим. ред.) под домашний арест.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
21 июл
Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
14 июл
Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
14 июл
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
14 июл
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
12 июл
В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных
4 июл
Суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных
19 июн
«Наш ангел-хранитель»: Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой
15 июн
«Все оплачено»: адвокат Лерчек потребовал снять арест со счетов блогера
14 июн
Делу — время, потехе — час: Лерчек замечена на светской вечеринке
29 мая
«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая
+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео