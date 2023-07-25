В США заявили, что не поддерживают атаки Украины внутри России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 63 0

При этом в Вашингтоне отметили, что продолжат оказывать поддержку Киеву.

В США заявили, что не поддерживают атаки Украины внутри России

Фото: www.globallookpress.com / Bocharov Denis

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

США не поддерживают украинские атаки внутри России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя попытку атаки украинских беспилотников на Москву.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сказала она коротко на брифинге.

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.

Как писал ранее 5-tv.ru, в ООН призвали стороны конфликта на Украине избегать действий, ведущих к его эскалации.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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