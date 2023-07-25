В США заявили, что не поддерживают атаки Украины внутри России
При этом в Вашингтоне отметили, что продолжат оказывать поддержку Киеву.
Фото: www.globallookpress.com / Bocharov Denis
США не поддерживают украинские атаки внутри России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя попытку атаки украинских беспилотников на Москву.
«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сказала она коротко на брифинге.
Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.
Как писал ранее 5-tv.ru, в ООН призвали стороны конфликта на Украине избегать действий, ведущих к его эскалации.
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