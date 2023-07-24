В ООН отреагировали на попытку атаки украинских беспилотников на Москву

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 127 0

В организации призвали избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта.

В ООН отреагировали на попытку атаки украинских беспилотников на Москву

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В ООН призвали стороны конфликта на Украине избегать действий, ведущих к его эскалации. Так заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак прокомментировал сегодняшнюю попытку атаки украинских беспилотников на Москву.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта», — сказал Хак РИА Новости.

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.

В МИД РФ, в свою очередь, осудили очередные террористические действия киевского режима. В ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в качестве ответа.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков прокомментировал попытку атаки беспилотников на Москву.

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