В ООН отреагировали на попытку атаки украинских беспилотников на Москву
В организации призвали избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта.
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
В ООН призвали стороны конфликта на Украине избегать действий, ведущих к его эскалации. Так заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак прокомментировал сегодняшнюю попытку атаки украинских беспилотников на Москву.
«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта», — сказал Хак РИА Новости.
Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.
В МИД РФ, в свою очередь, осудили очередные террористические действия киевского режима. В ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в качестве ответа.
Ранее, писал 5-tv.ru, Песков прокомментировал попытку атаки беспилотников на Москву.
- 24 июл
- Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после атаки дронов
- 24 июл
- МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве
- 24 июл
- «Меры принимаются»: Песков прокомментировал атаку беспилотников в Москве
- 24 июл
- «Подумал, машина взорвалась»: что известно об атаке беспилотников на Москву
- 24 июл
- Собянин: от взрыва беспилотника выбито несколько окон на Комсомольском проспекте
- 24 июл
- Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
- 24 июл
- Дептранс: в Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту
- 24 июл
- Попал в высотку бизнес-центра: эксклюзивные кадры с места атаки дрона в Москве
- 24 июл
- Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Москву
- 24 июл
- Собянин сообщил, что беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве
Читайте также
88%
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?