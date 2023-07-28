«Какие-то крохи»: посол Антонов о влиянии поставок кассетных боеприпасов на отношения РФ и США

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 8 0

Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ

«Какие-то крохи»: посол Антонов о влиянии поставок кассетных боеприпасов на отношения РФ и США

Фото: Reuters / US ARMY

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Как сегодня оцениваются отношения между Россией и Америкой? Что на них влияет?

Российско-американский отношений сегодня практически нет, от них «остались какие-то крохи». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире федерального канала.

По его словам, на это влияют недружественные шаги Вашингтона, в том числе поставки оружия киевскому режиму.

«Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — отметил дипломат.

Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сообщения об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность у ООН.

Тема:
Спецоперация
28 июл
Стало известно, когда США отправят на Украину танки Abrams
27 июл
Задержанный ФСБ агент признался в подготовке теракта на корабле по заданию СБУ
27 июл
Опасная профессия: раненных в зоне СВО журналистов «Известий» наградили орденами Мужества
27 июл
Боевики ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами
27 июл
«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ
27 июл
Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева
27 июл
Пострадавшие при обстреле ВСУ журналисты «Известий» удостоены орденов Мужества
27 июл
В Великобритании выступили со странным заявлением о контрнаступлении ВСУ
27 июл
Путин сообщил об активизации ВСУ на запорожском направлении
27 июл
Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28...

Последние новости

4:06
«Какие-то крохи»: посол Антонов о влиянии поставок кассетных боеприпасов на отношения РФ и США
4:00
День крещения Руси 28 июля: почему князь Владимир выбрал христианство
3:59
Стало известно, сколько США планируют потратить на оборону в 2024 году
3:40
Полугодовалая дочь певицы Ольги Орловой принимает ванну под присмотром собаки
3:28
Линзы Acuvue не будут ввозить в Россию по параллельному импорту
3:15
Гневный заяц страшнее спокойного льва: китайский совет дня на пятницу, 28 июля

Сейчас читают

Стало известно, когда США отправят на Украину танки Abrams
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео