«Какие-то крохи»: посол Антонов о влиянии поставок кассетных боеприпасов на отношения РФ и США
Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ
Фото: Reuters / US ARMY
Как сегодня оцениваются отношения между Россией и Америкой? Что на них влияет?
Российско-американский отношений сегодня практически нет, от них «остались какие-то крохи». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире федерального канала.
По его словам, на это влияют недружественные шаги Вашингтона, в том числе поставки оружия киевскому режиму.
«Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — отметил дипломат.
Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сообщения об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность у ООН.
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