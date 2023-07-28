Путин заявил о намерении обсудить украинский конфликт с лидерами стран Африки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

Российский лидер ранее подчеркнул, что Москва с уважением относится к африканской мирной инициативе. Но что она в себя включает?

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с лидерами стран Африки конфликт на Украине и возможные пути урегулирования ситуации.

«Мы продолжим начатое здесь же, в Петербурге, в июне, обсуждение возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

В конце июня в Константиновском дворце Петербурга состоялась встреча президента РФ с главами стран Африки, в ходе которой лидер ЮАР Сирил Рамафоса озвучил детали плана мирного урегулирования украинского конфликта. Инициатива по урегулированию ситуации состоит из десяти пунктов. Среди них — достижение мира дипломатическим путем, начало переговоров, гарантии безопасности для всех стран.

Как подчеркнул российский лидер, Москва с уважением относится к инициативе стран Африки по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что РФ продолжит поставлять африканским странам зерно на разных условиях — как на контрактной основе, так и безвозмездно.

Тема:
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