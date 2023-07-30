Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента

По мнению экспертов, президент Украины забыл про свой «подчиненный статус» и начал поучать своих покровителей.

Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского по отношению к так называемым покровителям и непонимание собственного подчиненного статуса дошли до точки кипения — Запад вынужден искать ему замену. Такое заявление сделали авторы сербской газеты Politika, ссылаясь на ряд высказываний крупных чиновников из Соединенных Штатов и Великобритании.

Так, британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что все ждут небольшой благодарности за сделанное. Он подчеркнул, что союзники Киева — это не сайт Amazon, через который украинцы могут заказывать все, что хотят. Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан также был раздражен, услышав вопрос украинского активиста, не отказывается ли президент Джо Байден от членства Украины в НАТО.

«Американский народ заслуживает определенной благодарности», — сказал Салливан и напомнил, что США обеспечили украинскую армию различными боеприпасами, средствами ПВО, боевыми машинами и прочим вооружением.

Как отмечают авторы материала, высказывания о неблагодарности Владимира Зеленского — лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников киевского режима. До сих пор он функционировал на хорошо продуманном маркетинге, как бы ни развивались события: демонстрировал на публике стойкость, каждый вечер обращался к украинцам с надтреснутым голосом. По мнению экспертов, президент хорошо оценивает настроения украинской общественности, он не учитывает изменения в Западной и Южной Европе.

«Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — сказано в публикации.

Кроме того, добавляют авторы, украинский лидер с недавних пор начал давать наставления своим покровителям, чем окончательно вывел из себя. Как будто забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, обязывают всегда соблюдать субординацию, знать, «кто в доме хозяин». По мнению обозревателей, Зеленский «перешел черту» и день за днем ухудшает отношения с союзниками своей неблагодарностью, а фоном гремят неудачи Вооруженных сил страны (ВСУ) на поле боя.

Победа над Россией невозможна для Украины, и Запад это понимает. Поэтому недавние союзники Киева всерьез задумываются о промежуточном варианте. Например, с сохранением Крыма и Донбасса в составе России, что противоречит бескомпромиссной позиции Зеленского. Скоро союзники Зеленского потеряют терпение и потребуют переговоров, заключили авторы материала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, перед каким трудным выбором оказался Владимир Зеленский силами западных партнеров.