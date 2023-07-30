Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену

Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

По мнению экспертов, президент Украины забыл про свой «подчиненный статус» и начал поучать своих покровителей.

Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского по отношению к так называемым покровителям и непонимание собственного подчиненного статуса дошли до точки кипения — Запад вынужден искать ему замену. Такое заявление сделали авторы сербской газеты Politika, ссылаясь на ряд высказываний крупных чиновников из Соединенных Штатов и Великобритании.

Так, британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что все ждут небольшой благодарности за сделанное. Он подчеркнул, что союзники Киева — это не сайт Amazon, через который украинцы могут заказывать все, что хотят. Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан также был раздражен, услышав вопрос украинского активиста, не отказывается ли президент Джо Байден от членства Украины в НАТО.

«Американский народ заслуживает определенной благодарности», — сказал Салливан и напомнил, что США обеспечили украинскую армию различными боеприпасами, средствами ПВО, боевыми машинами и прочим вооружением.

Как отмечают авторы материала, высказывания о неблагодарности Владимира Зеленского — лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников киевского режима. До сих пор он функционировал на хорошо продуманном маркетинге, как бы ни развивались события: демонстрировал на публике стойкость, каждый вечер обращался к украинцам с надтреснутым голосом. По мнению экспертов, президент хорошо оценивает настроения украинской общественности, он не учитывает изменения в Западной и Южной Европе.

«Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — сказано в публикации.

Кроме того, добавляют авторы, украинский лидер с недавних пор начал давать наставления своим покровителям, чем окончательно вывел из себя. Как будто забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, обязывают всегда соблюдать субординацию, знать, «кто в доме хозяин». По мнению обозревателей, Зеленский «перешел черту» и день за днем ухудшает отношения с союзниками своей неблагодарностью, а фоном гремят неудачи Вооруженных сил страны (ВСУ) на поле боя.

Победа над Россией невозможна для Украины, и Запад это понимает. Поэтому недавние союзники Киева всерьез задумываются о промежуточном варианте. Например, с сохранением Крыма и Донбасса в составе России, что противоречит бескомпромиссной позиции Зеленского. Скоро союзники Зеленского потеряют терпение и потребуют переговоров, заключили авторы материала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, перед каким трудным выбором оказался Владимир Зеленский силами западных партнеров.

Тема:
Спецоперация
30 июл
Стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине
29 июл
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
29 июл
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
29 июл
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
29 июл
Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июл
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июл
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
29 июл
Мощная гаубица «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 июл
Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления
29 июл
«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Над аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство
4:56
Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента
4:36
Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений после атаки БПЛА
4:28
Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС
4:26
Взрыв произошел в районе делового центра «Москва-сити»
4:20
Марина Лазоревая: почему 30 июля нельзя играть свадьбы

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Евгений Стеблов о покойной Нине Дробышевой: «Камертон актерского творчества»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео