В ООН после атаки БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 73 0

Киевский режим предпринял очередную попытку утром 30 июля.

В ООН после атаки БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам

Фото: www.globallookpress.com / Cao Yang

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Так он прокомментировал попытку атаки киевского режима на Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал Хак РИА Новости.

Инцидент произошел утром 30 июля. В Минобороны РФ сообщили, что попытка Украины была пресечена. Так, один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они потерпели крушение на территории делового центра «Москва-Сити».

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что незначительные повреждения получили две башни. Жертв и пострадавших нет.

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