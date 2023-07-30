В ООН после атаки БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам
Киевский режим предпринял очередную попытку утром 30 июля.
Фото: www.globallookpress.com / Cao Yang
ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
Так он прокомментировал попытку атаки киевского режима на Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал Хак РИА Новости.
Инцидент произошел утром 30 июля. В Минобороны РФ сообщили, что попытка Украины была пресечена. Так, один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они потерпели крушение на территории делового центра «Москва-Сити».
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что незначительные повреждения получили две башни. Жертв и пострадавших нет.
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