Бузова откровенно призналась, что секс не для нее: «Не занималась с 21-го года»
Телеведущая Ольга Бузова заявила, что не занималась сексом с 2021 года
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезда, по собственному признанию, отдает предпочтение спорту и съемкам.
Телеведущая Ольга Бузова после двух лет воздержания призналась, что секс — это не для нее. Она опубликовала в социальных сетях видео, как скачет на шаре для аэробики.
Прыгая на фитболе, 37-летняя звезда призналась, что каждый день занимается спортом и съемками, а еще она спит. При этом кто-то из окружения знаменитости отметил важность секса.
«Нет, секс — это не мое. Я сексом не занималась с 21-го года», — ответила телеведущая.
Последние публичные отношения Бузовой были с блогером и певцом Давой (Давидом Манукяном). Их роман продлился полтора года — с августа 2019 года по январь 2021-го. Бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.
До этого теледива была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, но их союз просуществовал недолго — уже в 2016-м пара развелась.
Телеведущая обвиняла спортсмена в изменах. В свою очередь он заявлял, что звезда «Дома-2» не хотела детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что психолог раскрыл причину одиночества Бузовой.
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