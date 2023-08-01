Раскрыты подробности ликвидации двух украинских рот под Красным Лиманом

Бойцы России, благодаря особой подготовке, смогли успешно выполнить боевую задачу.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Командир штурмового отряда с позывным Катунь поделился подробностями ликвидации силами ВС России двух украинских рот на краснолиманском направлении. Об этом 1 августа сообщили «Известия».
По словам военного, в течение пяти дней военные велся штурм заданной территории. В ходе выполнения боевой задачи уничтожили три опорных пункта противника. При наступлении российскими военными применялись следующие виды оружия: гранатометы, минометы и огнеметы. В результате бойцам удалось успешно ликвидировать две с половиной роты противника.
Между боестолкновениями военнослужащих выводили в тыл, чтобы те смогли перевести дух перед новой атакой и как следует подготовиться к следующему этапу операции. Также в перерыве проводились учебные тренировки. При составлении программы данных занятий опытные военные учитывали опыт и ошибки прошлых операций.
Командир штурмовой роты с позывным Каша отметил, что в первую очередь задачей операции являлось сохранение личного состава. Бойцов во время подготовки обязательно учат справляться с эмоциями, чтобы во время штурма они не растерялись и смогли выполнить поставленную задачу.
Ранее 5-tv.ru сообщал об успехе штурмовиков ЦВО под Красным Лиманом.
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