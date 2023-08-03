Танкисты бьют без промаха: лучшее видео из зоны СВО за день

И на передовой, и в тылу — российские бойцы всегда готовы выполнять самые сложные задачи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовой. Обычно танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
Но в этот раз разведчики обнаружили ДРГ противника на Купянском направлении. Т-80БВ выдвинулись на подмогу на передний край обороны противника — нанести мощный огневой удар, уничтожить боевиков и поддержать идущих в наступление мотострелковых подразделений.
Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель.
Еще одно видео Минобороны — из тыловой части СВО. Там происходит подготовка и боевое слаживание военнослужащих подразделений специального назначения.
Военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск «Запад» выполняют боевые задачи в любую погоду. Штурмуют окопы противника, отрабатывают по укрепрайонам, блиндажам.
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