Танкисты бьют без промаха: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовой. Обычно танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.

Но в этот раз разведчики обнаружили ДРГ противника на Купянском направлении. Т-80БВ выдвинулись на подмогу на передний край обороны противника — нанести мощный огневой удар, уничтожить боевиков и поддержать идущих в наступление мотострелковых подразделений.

Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель.

Еще одно видео Минобороны — из тыловой части СВО. Там происходит подготовка и боевое слаживание военнослужащих подразделений специального назначения.

Военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск «Запад» выполняют боевые задачи в любую погоду. Штурмуют окопы противника, отрабатывают по укрепрайонам, блиндажам.