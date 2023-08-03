Маневр Путина в Одессе заставил запаниковать Запад: «Призывают к агрессии»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 085 0

АС: на Западе шокированы ударами ВКС РФ по военным объектам в Одессе

Маневр Путина в Одессе заставил запаниковать Запад: «Призывают к агрессии»

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Недружественные страны были также удивлены решением Москвы по зерновой сделке. Российская сторона отказалась от участия в соглашении 18 июля.

Удары ВКС России по военным объектам в Одессе вызвали шок у западных властей. Об этом сообщило издание American Conservative.

Автор пишет в статье, что после успешной атаки и выхода России из зерновой сделки чиновники в недружественных странах начали активно «призывать к агрессивным действиям» против страны. Однако в США не осознают — они могут усугубить положение.

«Они разжигают конфликт с Россией и делают все, что им вздумается», — отмечается в материале.

Издание призывает американскую строну не предпринимать никаких действий, который могли бы спровоцировать ядерную войну. Исключение составляет лишь тот случай, если Украина будет представлять жизненно важный интерес для Соединенных Штатов. В остальном, долг Вашингтона — дистанцировать население от конфликта Москвы и Киева, который их никак не касается.

Российские войска начали наносить удары высокоточным оружием по критическим объектам Украины 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические атаки Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге Украины.

Тема:
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