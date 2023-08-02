«Самые существенные»: Зеленский заявил о разрушениях на юге Украины

При этом официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Удары российских ракет привели к серьезным разрушениям на юге Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — проинформировал он.

По данным украинских СМИ, в городе Измаил в Одесской области серьезный урон был нанесен портовой инфраструктуре, элеватору и морскому вокзалу. Также повреждения получили здание судоходной госкомпании «Украинское Дунайское пароходство» и расположенное неподалеку нефтехранилище.

Воздушная тревога 2 августа была объявлена по всей территории Украины. Жителей страны призвали не выходить на улицу. В Минобороны РФ об ударах пока не сообщали.

Российские войска начали наносить удары высокоточным оружием по критическим объектам Украины 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические атаки Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве прогремели взрывы.