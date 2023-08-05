На Украине заявили о способности армии РФ дойти до Киева за 12 часов
Генерал ВСУ Кривонос: армия РФ способна дойти до Киева за 12 часов
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
По мнению генерал-майора ВСУ в отставке, власти страны недооценивают мощь российских войск.
Киевский режим недооценивает мощь российской армии, хотя Вооруженные силы РФ могут дойти до столицы Украины в течение одного дня. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Его слова приводит в своем материале РИА Новости.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ошибся в оценке потенциала противника. Поэтому исключать худший для ВСУ сценарий нельзя.
«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны (российские войска. — Прим. ред.) дойти до Киева за 12 часов», — заявил Кривонос.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда Москва ответила на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта Киева и Донбасса. Тогда ВСУ возобновили обстрелы жилых районов, ситуация грозила гуманитарной катастрофой.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие потери понесли ВСУ с начала контрнаступления.
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