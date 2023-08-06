Опыты на детях: в Лисичанске нашли следы тайных украинских лабораторий
В Лисичанске нашли следы тайных украинских лабораторий
Фото: www.globallookpress.com / Olaf Döring
Предварительно, в 2016 году в местной больнице на младенцах испытывали неизвестные препараты иностранного производства.
В освобожденном от украинских боевиков Лисичанске были обнаружены доказательства того, что в местной больнице ставили опыты на детях. Как сообщают «Вести.ру», на несовершеннолетних пробовали иностранные препараты.
Все началось в 2016 году. Примерно тогда в местной детской больнице был зафиксирован рост смертности. И примечательно, что в то же время там появились иностранные специалисты.
По словам замзаведующего соматическим отделением больницы Светланы Рыженковой, они приезжали в медучреждение с боксами, внутри которых и были неизвестные препараты, без каких-либо маркировок.
Бывший медицинский работник больницы Юлия Глушко также утверждает, что там проходили испытания новых препаратов.
«Медсестра выходит из реанимации и говорит: привезли какие-то лекарства, антибиотики. На пластинке таблетки совершенно ничего не было написано. Таблетки без названия — вообще. Препарат кололи детям, больным сахарным диабетом и с больными почками. И было ухудшение на фоне препарата», — рассказала она.
Когда к Лисичанску подошли наши российские бойцы, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались сжечь здание больницы, чтобы замести следы преступлений. Успели вывезти архив и электронные носители.
Ранее 5-tv.ru сообщал о преступлениях против детей Донбасса.
- 6 авг
- Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
- 6 авг
- На Украине признали, что Польша будет «близким другом» страны лишь до окончания конфликта
- 6 авг
- В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы мира» Зеленского
- 6 авг
- Российские бойцы уничтожили с помощью дрона «Ланцет» бронетехнику ВСУ
- 5 авг
- На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
- 5 авг
- Зеленский признал: Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с Россией
- 5 авг
- Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО
- 5 авг
- «Делаем все: голова, руки, ноги, живот»: как врачи работают в зоне спецоперации
- 5 авг
- Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм
- 5 авг
- Разведка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
65%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?