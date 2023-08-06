На Украине признали, что Польша будет «близким другом» страны лишь до окончания конфликта

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в будущем государства станут конкурентами.

Дружеские отношения между Украиной и Польшей продлятся до окончания боевых действий. Таким неоднозначным заявлением поделился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что сейчас Варшава является ближайшим другом Киева. Однако через какое-то время отношения между странами станут иными.

«После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил Подоляк.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отношения Украины и Польши пострадали после того, как Варшава продлила запрет на экспорт украинской сельхозпродукции и отреагировала на вызов посла в МИД.