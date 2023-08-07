Российские военные ведут наступление на широком фронте под Купянском
Бойцам удалось улучшить свое положение.
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru
На купянском направлении российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на широком фронте. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что благодаря этому бойцам удалось улучшить положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника», — добавил Конашенков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили свыше 4,9 тысячи единиц вооружения с начала так называемого контрнаступления киевского режима.
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