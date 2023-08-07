«Никогда не было целью»: Зеленский о переносе конфликта на территорию России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Зеленский заявил, что Украина не будет переносить конфликт в Россию

«Никогда не было целью»: Зеленский о переносе конфликта на территорию России

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office

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Тема:
Спецоперация

Украинский президент признался, что такой задачи у боевиков нет.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не будет переносить конфликт на территорию России. Об этом он сообщил аргентинскому изданию Nacion.

«Это никогда не было ее целью», — добавил Зеленский.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на широком фронте.

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