«Никогда не было целью»: Зеленский о переносе конфликта на территорию России
Зеленский заявил, что Украина не будет переносить конфликт в Россию
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office
Украинский президент признался, что такой задачи у боевиков нет.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не будет переносить конфликт на территорию России. Об этом он сообщил аргентинскому изданию Nacion.
«Это никогда не было ее целью», — добавил Зеленский.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на широком фронте.
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