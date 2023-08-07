В Курской области силами РЭБ были посажены два беспилотника ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

На одном БПЛА нанесена символика украинского полка «Азова»*.

В Курской области силами РЭБ были посажены два беспилотника ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Силами средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области были посажены два беспилотника, запущенные киевским режимом. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Отмечается, что на одном из БПЛА была нанесена символика украинского полка «Азов»*.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов“», — заявил Старовойт.

Губернатор также выразил благодарность российским военнослужащим и пограничникам за работу.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники уничтожили долговременную огневую точку националистов. Удар по врагу наносился с помощью реактивных огнеметов «Шмель».

* — организация признана экстремистской и террористической в РФ, запрещена на территории страны

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