Боевики ВСУ узнают о проведении контрнаступления из TikTok

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Командование не доводит до солдат никакой информации.

Боевики ВСУ узнают о проведении контрнаступления из TikTok

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Спецоперация

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, как проходит так называемое контрнаступление. Об этом рассказал пленный националист Ярослав Миронюк, сообщают РИА Новости. Боевик добавил, что о боевых действиях солдаты узнают из TikTok.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, кто-то говорит, что еще не началось. Этого я не могу понять, не знаю. Должны же что-то сказать солдатам, что они должны делать. Сначала мы приехали, расставили палатки, чтобы жить. Мы просидели неделю, может быть, меньше. Нам сказали, вы ночью выезжаете», — рассказал Миронюк.

Также пленный пожаловался на отсутствие ротации. По его словам, они просидели на позициях три дня, но после этого их никто не забрал. Затем по ним начала работа артиллерия. Миронюк подчеркнул, что, увидев российских военных, тут же принял решение сдаться в плен.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан. Боевики киевского режима потеряли несколько десятков человек.

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