США собрались объявить о новом пакете военной помощи Украине
На это Белый дом намерен выделить 200 миллионов долларов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru
Администрация президента США Джо Байдена намерена сегодня объявить о передаче Киеву новой партии вооружений на 200 миллионов долларов. Из запасов Пентагона на Украину направят противотанковые ракетные комплексы, средства для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot, а также стрелковое оружие. Как отмечает агентство Reuters, это первая часть нового обширного пакета военной помощи на сумму около шести миллиардов долларов. И этого Вашингтону, видимо, мало.
Телеканал CNN передает, что Белый дом собирается запросить у Конгресса еще больше финансирования для ВСУ. Администрация Байдена в прошлом году четырежды просила увеличить бюджет на помощь для Украины. В этом году подобное может и не пройти. Большинство в палате представителей теперь у республиканцев, которые не готовы беспрекословно выполнять приказы из Белого дома.
- 8 авг
- Великие на передовой: почему Шаляпин призывает не называть артистов королями
- 8 авг
- Связисты всегда в строю: лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 авг
- Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую БМП на краснолиманском направлении
- 8 авг
- На Украине заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Зеленского
- 8 авг
- ВСУ утопили свой танк при попытке форсировать реку
- 7 авг
- Стало известно о наступлении ВС РФ на харьковском направлении
- 7 авг
- В Курской области силами РЭБ были посажены два беспилотника ВСУ
- 7 авг
- Суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам за дискредитацию ВС РФ
- 7 авг
- Подавляют все: как действуют группы быстрого реагирования России в зоне СВО
- 7 авг
- «Никогда не было целью»: Зеленский о переносе конфликта на территорию России
Читайте также
65%
1.76 106.05
2.21
Нашли ошибку?