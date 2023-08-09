Пара минут и выстрел: российская артиллерия накрыла опорный пункт ВСУ

Обнаруживать противника и корректировать наводку нашим военным помогают дроны.

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Точные удары нанес расчет гаубицы Д-30. Наши бойцы обнаружили позиции неприятеля с помощью дронов, они же помогали корректировать наводку. Работали стремительно, с момента получения координат до первого выстрела ушло не больше пары минут.

А на Купянском направлении огневую поддержку нашим войскам оказывают минометы 2С12 «Сани». Информацию о наращивании сил противника в лесном массиве передала разведка. Орудие навели с использованием беспилотного летательного аппарата. Цель поразили с расстояния около семи километров.