Пара минут и выстрел: российская артиллерия накрыла опорный пункт ВСУ
Опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом точным ударом артиллерии ВС РФ
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru
Обнаруживать противника и корректировать наводку нашим военным помогают дроны.
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Точные удары нанес расчет гаубицы Д-30. Наши бойцы обнаружили позиции неприятеля с помощью дронов, они же помогали корректировать наводку. Работали стремительно, с момента получения координат до первого выстрела ушло не больше пары минут.
А на Купянском направлении огневую поддержку нашим войскам оказывают минометы 2С12 «Сани». Информацию о наращивании сил противника в лесном массиве передала разведка. Орудие навели с использованием беспилотного летательного аппарата. Цель поразили с расстояния около семи километров.
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