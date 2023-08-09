Кладбище появилось на небольшом отдалении от населенного пункта Синьковка.

На купянском направлении местные жители обнаружили «стихийные захоронения» неустановленных лиц, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел. Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники», — уточнил Марочко.

Он также заметил, что на некоторых моглиха есть украинская символика.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков.