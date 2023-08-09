«Могилы свежие»: под Купянском обнаружили стихийные захоронения
Под Купянском обнаружены свежие могилы с украинской символикой
Фото: www.globallookpress.com / Michal Burza
Кладбище появилось на небольшом отдалении от населенного пункта Синьковка.
На купянском направлении местные жители обнаружили «стихийные захоронения» неустановленных лиц, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.
«В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел. Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники», — уточнил Марочко.
Он также заметил, что на некоторых моглиха есть украинская символика.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков.
- 9 авг
- Пара минут и выстрел: российская артиллерия накрыла опорный пункт ВСУ
- 9 авг
- «Мясные штурмы»: ВСУ пытаются наспех восполнить потери в Донбассе
- 9 авг
- Бойцы группировки «Центр» ВС РФ отразили шесть атак украинской армии
- 9 авг
- Главное — перехитрить: расчеты Гиацинт-С успешно справляются с техникой врага
- 9 авг
- Экипаж Ка-52 не оставляет врагу ни единого шанса: лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 авг
- «Школьники»: сенатор США заявил, что у Украины нет ни единого шанса на победу
- 9 авг
- Признание полного поражения: на что США никогда не пойдут в конфликте на Украине
- 8 авг
- НАТО ждут серьезные проблемы из-за Украины? ВСУ продолжают терпеть неудачи на фронте
- 8 авг
- Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области
- 8 авг
- Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка
Читайте также
77%
-0.49 105.44
-0.61
Нашли ошибку?