Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Ганчев назвал достижение российских войск «серьезным показателем», и отметил, что их движение вглубь территории Украины идет «достаточно активно».

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Накануне о наступлении Вооруженных сил РФ на харьковском направлении написала британская газета The Guardian. По данным издания, российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад украинских боевиков в Запорожской области.