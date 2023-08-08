Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские подразделения активно продвигаются вглубь контролируемых Украиной территорий.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — заявил он в эфире федерального телеканала.
Ганчев назвал достижение российских войск «серьезным показателем», и отметил, что их движение вглубь территории Украины идет «достаточно активно».
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.
Накануне о наступлении Вооруженных сил РФ на харьковском направлении написала британская газета The Guardian. По данным издания, российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад украинских боевиков в Запорожской области.
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