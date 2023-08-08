Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Российские подразделения активно продвигаются вглубь контролируемых Украиной территорий.

Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Ганчев назвал достижение российских войск «серьезным показателем», и отметил, что их движение вглубь территории Украины идет «достаточно активно».

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Накануне о наступлении Вооруженных сил РФ на харьковском направлении написала британская газета The Guardian. По данным издания, российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад украинских боевиков в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
8 авг
Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка
8 авг
Старовойт: при атаке ВСУ на Горнальский монастырь пострадал ребенок
8 авг
«Полное разрушение»: в США раскрыли, что Россия недавно уничтожила на Украине
8 авг
На подступах: как армия России продвигается в районе Марьинки
8 авг
Ударили по мирным: ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов
8 авг
Раненных в зоне СВО журналистов «Известий» выписали из госпиталя
8 авг
«Шах и мат»: Украине предрекли провал, несмотря на поставки оружия
8 авг
Минобороны заявило о нанесении упреждающих ударов по ВСУ под Запорожьем
8 авг
Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
8 авг
«Очень хочу посмотреть»: Гоша из «Универа» посоветовал правдивый фильм об СВО
+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области
22:51
Вплоть до онкологии? Опасно ли пить горячий чай
22:33
Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка
22:15
Экс-глава МИД Австрии поселилась в деревне под Рязанью
21:57
Старовойт: при атаке ВСУ на Горнальский монастырь пострадал ребенок
21:39
Внезапная развязка: Вовк рассказала, как пыталась найти могилу бывшего мужа

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Травма юности: коллега раскрыл секрет «фирменного» голоса умершего Володарского
«Надменно общался»: Эппле через 10 лет подослала «решалу» улаживать вопрос долга
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео