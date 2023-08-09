Над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поднялся огромный «гриб»

Огромный столб дыма, внешне напоминающий «ядерный гриб», поднялся над местом взрыва, который произошел на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Очевидцы публикуют ужасающую картину в своих социальный сетях.

Местные жители в разных частях города были напуганы громких хлопком. Взрыв прогремел сегодня утром. Стекла в близлежащих зданиях в результате оказались выбиты. По некоторым данным, пострадать могли, как минимум, 15 человек.

Администрация города прокомментировала инцидент — сообщила о тотальной эвакуации и призвала сохранять спокойствие. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. К месту происшествия продолжают стягиваться сотрудники экстренных служб. Ожидается, что туда в скором времени прибудет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации СМИ, привести ко взрыву мог человеческий фактор. Кроме того сообщается о разрушении ангара с пиротехникой на территории завода на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры с места взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.