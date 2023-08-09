Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 49
Больницу, куда госпитализировали людей, посетил губернатор Московской области.
Фото: ВКонтакте / Сергиев Посад Life / sergiev_posad
Количество пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 49 человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Между тем, по информации Минздрава, травмы получили 43 человека. Больницу, куда доставили пострадавших, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, шестеро из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами, а 22 — в травматологию. Остальные получили осколочные ранения средней тяжести.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снимавшая ангар в Сергиевом Посаде компания «Пиро-Росс» была признана банкротом еще в марте текущего года.
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