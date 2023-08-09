Глава украинской ВГА Купянска Харьковской области обратился к жителям региона

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 59 0

Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

Глава украинской ВГА Купянска Харьковской области обратился к жителям региона

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Тема:
Спецоперация

Он предложил гражданам принять взвешенное и ответственное решение.

Исполняющий обязанности начальника Купянской администрации в Харьковской области Андрей Канашевич обратился к жителям региона, чтобы те приняли решение об эвакуации. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он предложил жителям самостоятельно принять взвешенное и ответственное решение в виде выезда в «безопасные» регионы страны. Канашевич подчеркнул, что реальность приближенных к линии фронта населенных пунктов такова, что близ домов бушуют лесные пожары и ведется артиллерийский огонь.

Также в сообщении сказано, что возможно проведение обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района. Она может коснуться более 11 тысяч человек, из них 600 детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении.

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