Глава украинской ВГА Купянска Харьковской области обратился к жителям региона

Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Он предложил гражданам принять взвешенное и ответственное решение.
Исполняющий обязанности начальника Купянской администрации в Харьковской области Андрей Канашевич обратился к жителям региона, чтобы те приняли решение об эвакуации. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он предложил жителям самостоятельно принять взвешенное и ответственное решение в виде выезда в «безопасные» регионы страны. Канашевич подчеркнул, что реальность приближенных к линии фронта населенных пунктов такова, что близ домов бушуют лесные пожары и ведется артиллерийский огонь.
Также в сообщении сказано, что возможно проведение обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района. Она может коснуться более 11 тысяч человек, из них 600 детей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении.
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