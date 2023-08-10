Российская армия перехватила инициативу на фронте и пошла в наступление

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: РФ после разгрома ВСУ переходит в наступление

Российская армия перехватила инициативу на фронте и пошла в наступление

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Уже ясно, что расхваленное украинское контрнаступление провалилось с треском.

Уже ясно, что расхваленное украинское контрнаступление провалилось с треском, исход уже предрешен. Это сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер, отметив, что российская армия перехватила инициативу на передовой на разных направлениях. Такое заявление он сделал в Youtube-шоу Judging Freedom.

«Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход. Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях», — отметил бывший военный.

Вооруженные силы Украины пытаются продвинуться, но у них ничего не получается, они не могут даже дойти к первой линии обороны, которую держит наша армия. В то время, как Россия за последние семь дней преодолела 11 километров в сторону Харькова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия освободила от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области.

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