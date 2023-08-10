Точно в цель: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 134 0

Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских артиллеристов.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Армия РФ продолжает наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ в зоне проведения СВО. Разведка группировки войск получила данные о наращивании сил противника на купянском направлении. Расчет 120-мм миномета «Сани» выдвинулся на рубеж открытия огня. Нервы у расчетов железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Но никакой суеты и спешки. Военнослужащие развернули орудие, навели миномет с использованием дрона, обнаружили цель, провели выверку координат и нанесли огонь по местам размещения военной техники в лесном массиве, а также укрытиям противника.

Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 уничтожил замаскированный опорный пункт и укрепления ВСУ на краснолиманском направлении. Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают операторы беспилотников. Кроме этого, высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления нацистов.

Тема:
Спецоперация
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