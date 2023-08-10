Сами неонацисты понимают, что никакое оружие не поможет им противостоять российской армии.

Жители Украины хотят мира и понимают, что противостоять российской армии невозможно. Об этом заявил РИА Новости пленный украинский боевик Юрий Романюк.

«Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие — толку с этого? Ну будут убивать до конца», — признался он.

Романюк также отметил, что украинцы не испытывают враждебных чувств к России, поэтому не хотят продолжения конфликта. Сам пленный рассказал, что работал до этого сварщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.