«Толку с этого?» — пленный боевик рассказал всю правду о конфликте на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 404 0

Пленный боевик Романюк: на Украине уже не осталось мужчин, люди хотят мира

«Толку с этого?» — пленный боевик рассказал всю правду о конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Сами неонацисты понимают, что никакое оружие не поможет им противостоять российской армии.

Жители Украины хотят мира и понимают, что противостоять российской армии невозможно. Об этом заявил РИА Новости пленный украинский боевик Юрий Романюк.

«Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие — толку с этого? Ну будут убивать до конца», — признался он.

Романюк также отметил, что украинцы не испытывают враждебных чувств к России, поэтому не хотят продолжения конфликта. Сам пленный рассказал, что работал до этого сварщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.

Тема:
Спецоперация
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