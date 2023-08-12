«Вшестером разогнали»: несколько российских бойцов обратили в бегство взвод ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Шестеро россиян обратили в бегство 30 военных ВСУ во время боя в ДНР

«Вшестером разогнали»: несколько российских бойцов обратили в бегство взвод ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Пленный боевик рассказал о повальном пьянстве и низком моральном духе в украинских окопах.

Шестеро российских военных, отражая атаку 30 украинских боевиков возле Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР), обратили их в бегство, а нескольких пленили. Об этом пишет РИА Новости. цитируя пленного военнослужащего украинских войск Сергея Щербину.

По словам боевика, его подразделение бросили в самую горячую точку — район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.

«Заняли окопы — начал [российский] танк стрелять. Я испугался, лег в окопе. Потом появились русские солдаты, сказали сдаваться. Я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», — рассказал Щербина.

В плену украинца больше всего поразило человеческое отношение российских солдат. Он признался, что военнослужащим ВСУ рассказывают о россиянах совсем другое и говорят, что в плен к ним лучше не попадать.

«Они последним делились. Последней едой со мной делились. А нам рассказывали совсем другое», — сказал пленный.

Щербина утверждает, что под мобилизацию попал случайно: шел выпивший с работы в родной Александрии Кировоградской области, его остановила полиция и тут же передала работникам военкомата. Срочную службу 39-летний мужчина проходил еще в 2003 году в Крыму.

По словам пленного, в рядах украинских сил низкий боевой дух и повальное пьянство. Причем пьют в основном от страха. Идти в бой украинцы не хотят, по крайней мере те, кого мобилизовали насильно, а таких большинство, заявил Щербина. Он отметил, что российские бойцы, наоборот, мотивированы участвовать в боевых действиях.

Другой украинский пленный Юрий Романюк сказал, что украинцы в основной массе хотят мира. Они понимают, что российскую армию «перемочь» невозможно. По словам военнослужащего, жители Украины не испытывают враждебных чувств к России и не хотят продолжения конфликта. Сам Романюк в свое время работал сварщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайпер ВСУ Константин Прошинский заявил об отсутствии у Украины шансов вернуться к границам, которые у нее были до 24 февраля 2022 года.

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