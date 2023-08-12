«Родина начинается с вас»: Машков и Развожаев посетили военный госпиталь в Севастополе
Машков и Развожаев посетили военный госпиталь в Севастополе
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Пресс-служба Театра Олега Табакова; 5-tv.ru
Актер и губернатор навестили раненых бойцов. Но что он вообще делает в Крыму?
Народный артист РФ Владимир Машков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетили раненых участников спецоперации, которые находятся на лечении в военном госпитале в вышеуказанном городе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru
Актеру и государственному деятелю показали, в каких условиях лечат бойцов. Они, кстати, весьма комфортные. Сами военнослужащие сравнивают госпиталь с санаторием.
Как отметил Развожаев, бойцы сразу приободрялись, когда в палату заходил артист. Военнослужащие сделали с ним памятные фотографии. Актер, в свою очередь, обратился к ним с добрыми и воодушевляющими словами, пожелав сил и восстановления.
«Вы и есть наша Родина. Знаете, как говорится, с чего начинается Родина? Раньше пели про буквари, а сейчас наша Родина начинается с вас. Это я говорю вам, как человек, который сам потерял товарища. Сил вам, восстановления. А так оно и будет», — заявил актер.
Сейчас в военном госпитале Севастополя лечатся бойцы из разных регионов страны.
Владимир Машков оказался в Крыму не просто так. Он в составе театра Олега Табакова прибыл в регион, чтобы показать спектакль «Страсти по Бумбарашу». Представление проходит на протяжении четырех дней. Трупа выступала для крымчан 9,10 и 12 августа. А завтра, 13 числа, состоится заключительный показ. Даже при таком плотном графике актер смог найти время, чтобы навестить раненых бойцов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские хирурги спасли ногу раненому бойцу.
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