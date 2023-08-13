Оборону не прорвать: ВС РФ сохраняют контроль над поселком Казачьи Лагеря под Херсоном

Эфирная новость 10 0

ВС РФ сохраняют контроль над поселком Казачьи Лагеря под Херсоном

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Недавно украинская армия пыталась высадить десант на левом берегу Днепра, однако безуспешно.

Россия наступает на Харьков. Преувеличенно пугающие заголовки уже появились в западной прессе, хотя речь идет о локальных успехах наших войск на востоке Харьковской области, в районе Купянска.

В минувшую субботу наши штурмовые части освободили населенный пункт Новоселовское, на этой неделе продвинулись дальше, приближаясь к Купянску с юга и с севера. В некоторых местах от передовых позиций до города осталось пять-семь километров. Киевские власти предпринимают судорожные попытки удержать фронт. Объявлена эвакуация жителей нескольких десятков сел и поселков вокруг — это косвенные признаки подготовки к сдаче этой зоны.

Резервов ВСУ не хватает, ведь основные силы брошены на бесплодные атаки на южном и центральном участках фронта, а также участились попытки переправиться через Днепр и организовать что-то наподобие плацдарма. Самая крупная десантная операция была предпринята в Херсонской области в районе села Казачьи Лагеря.

То ли надежды на этот маневр были преувеличенными в Киеве, то ли изначально была ставка «пошуметь». Но украинские СМИ даже утверждали, что ВСУ удалось взять населенный пункт. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова лично побывала на передовой и убедилась — это фейк. На левом берегу Днепра противнику создать плацдарм там не удается.

Тема:
Спецоперация
13 авг
«Правда никуда не исчезнет»: что российские школьники узнают из новых учебников по истории
12 авг
В США сообщили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ
12 авг
«Родина начинается с вас»: Машков и Развожаев посетили военный госпиталь в Севастополе
12 авг
Охота на охотника: бойцы ВС РФ выследили и уничтожили украинский расчет БПЛА
12 авг
Российские военные уничтожили пункт управления и связи наемников в Николаевке
12 авг
Константин Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении
12 авг
«Вшестером разогнали»: несколько российских бойцов обратили в бегство взвод ВСУ
12 авг
Кулеба пообещал гасить призывающие к переговорам с Россией голоса
12 авг
Сила в нашем единстве: лучшее видео СВО за день
12 авг
На Западе утверждают, что Украина с начала конфликта потеряла 150 тысяч военных
+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
Оборону не прорвать: ВС РФ сохраняют контроль над поселком Казачьи Лагеря под Херсоном
3:41
Слишком коротко: дочь Пересильд осудили за неуместный наряд для похода в храм
3:20
Евдокимов день: почему 13 августа — идеальное время для добрых дел
3:14
В Приморье направили оперативную группу МЧС для ликвидации последствий наводнений
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
2:49
Сгорел дотла: кадры с места тушения люксового BMW М8 на Кутузовском проспекте

Сейчас читают

«Ситуация не пахла разборками»: избитый битмейкер Ян Супоненко раскрыл подробности нападения
«Нужна мимическая неподвижность»: почему Лада Дэнс не может сама говорить и передвигаться
Тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку