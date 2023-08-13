Недавно украинская армия пыталась высадить десант на левом берегу Днепра, однако безуспешно.

Россия наступает на Харьков. Преувеличенно пугающие заголовки уже появились в западной прессе, хотя речь идет о локальных успехах наших войск на востоке Харьковской области, в районе Купянска.

В минувшую субботу наши штурмовые части освободили населенный пункт Новоселовское, на этой неделе продвинулись дальше, приближаясь к Купянску с юга и с севера. В некоторых местах от передовых позиций до города осталось пять-семь километров. Киевские власти предпринимают судорожные попытки удержать фронт. Объявлена эвакуация жителей нескольких десятков сел и поселков вокруг — это косвенные признаки подготовки к сдаче этой зоны.

Резервов ВСУ не хватает, ведь основные силы брошены на бесплодные атаки на южном и центральном участках фронта, а также участились попытки переправиться через Днепр и организовать что-то наподобие плацдарма. Самая крупная десантная операция была предпринята в Херсонской области в районе села Казачьи Лагеря.

То ли надежды на этот маневр были преувеличенными в Киеве, то ли изначально была ставка «пошуметь». Но украинские СМИ даже утверждали, что ВСУ удалось взять населенный пункт. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова лично побывала на передовой и убедилась — это фейк. На левом берегу Днепра противнику создать плацдарм там не удается.