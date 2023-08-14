«Эффективно себя показали»: Путин поручил нарастить производство дронов «Куб» и «Ланцет»

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Путин поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кадры с успешным применением российских БПЛА по уничтожению техники ВСУ стали обыденностью военной хроники этого лета.

Россия уже продемонстрировала всему миру, что западная техника, будь то танки или БМП, никакое не супер-оружие. Они подрываются на минах, подбиваются артиллерией и уничтожаются ударами вертолетов. Их «прошивают» ПТУРы и противотанковые ракеты, их жгут ударные беспилотники, которые хирургически точно поражают цель. Для легкобронированных машин достаточно российского беспилотника «Куб», против танков — «Ланцеты». Кадры с их успешным применением стали обыденностью военной хроники этого лета. Таких средств поражения нужно больше в войсках — поставил задачу оружейникам президент России.

«И „Куб“, и „Ланцет“ очень эффективно себя показали. Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — сказал Владимир Путин.

«Будем работать», — сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет».

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