Киевский режим эвакуирует жителей Купянского района Харьковской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 198 0

Рассматривается вопрос о принудительном вывозе детей из населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения.

Киевский режим эвакуирует жителей Купянского района Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Украинские власти начали эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области. За последние четверо суток было вывезено уже 204 человека, среди которых 71 — дети. Ситуацию прокомментировал глава региональной администрации Олег Синегубов.

Политик уточнил, что только за последние сутки из района эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей и четыре маломобильных граждан.

Двумя днями ранее, 11 августа, Синегубов сообщил о продолжении обязательной эвакуации. Коснется она, по его словам, жителей тех населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения. Всего в Купянском районе проживают порядка 12 тысяч человек. Власти обсуждают вопрос о принудительном вывозе несовершеннолетних.

ВС РФ активно продвигаются на купянском направлении. Только за сегодняшнее утро российские военные взяли под свой контроль два опорных пункта украинских нацистов. Также был нанесен сокрушительный удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной мехбригады ВСУ в районе села Синьковка.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что на купянском направлении зафиксировали активизацию СБУ.

Тема:
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