В Москве ожидают новый температурный пик: рекорд за рекордом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

В августе в Москве ожидается новый пик жары

В Москве ожидают новый температурный пик: рекорд за рекордом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

И снова резкий рост температуры. С чем это связано?

На уходящей неделе погода в Москве стала более комфортной. Ни жарко, ни холодно. В общем идеально. Но на грядущей — снова ожидается повышение. Причем такая погода не характерна для августа. Такое заявление сделал синоптик Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что август должен быть более прохладным, чем остальные летние месяца. Но среднемесячная температура уже повысилась более чем на три с половиной градуса.

«И предстоящая неделя, несмотря на нежаркие и дождливые выходные, порадует жителей региона летним солнцем и принесет очередной температурный взрыв», — рассказал синоптик.

Новая неделя в Москве начнется с дождей, но температура днем останется в рамках климатической нормы. Она будет составлять от +19 до +24 градусов. Вторник будет сопровождаться антициклоном, а в среду метеоусловия сохранятся. А вот с середины недели температура устремится к своему пику. В четверг ожидается от +25 до +30 градусов. А в пятницу условия будут еще более жесткими. Синоптик прогнозирует, что в последний рабочий день температура будет варьироваться от +27 до +32 градусов.

Но в жаркой погоде есть и плюсы: продолжится купальный сезон. Сейчас температура воды составляет + 22 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября.

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