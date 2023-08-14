Кураторы разочарованы: стали известны планы Запада после провального контрнаступления ВСУ

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WSJ: Запад попытается помочь ВСУ в новом контрнаступлении в 2024 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Россия в это время возводит непреодолимые препятствия в зоне спецоперации.

Неудавшееся контрнаступление ВСУ вынуждает Запад надеяться уже на следующее, которое может начаться не раньше, чем через год. Как пишет издание The Wall Street Journal, союзники Украины планируют получше подготовить боевиков ВСУ к новой попытке — передать им еще больше техники и обучить новых националистов.

Западные страны недовольны действиями киевского режима и критикуют Киев за тактику ведения боя. Тем не менее, союзники Украины продолжают поставлять военную помощь.

И, пока они наращивают оружейное производство, Россия укрепляет свои позиции, которые уже стали непреодолимым препятствием на пути ВСУ. Такой расклад сил вынуждает Запад готовится к затяжному конфликту.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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