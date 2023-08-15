Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

Бойцы проявили героизм — продолжили управлять машиной в зоне поражения, отвечая противнику выстрелами.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Российский танк выдержал прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в зоне спецоперации. Машина сопровождала на авдеевском направлении штурмовую колонну. Даже после удара экипаж продолжал удерживать занятую им позицию и вести прицельный огонь по противнику. Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи.
Как рассказал один из офицеров группировки «Юг» в интервью РИА Новости, один из танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты (БМП). Приблизившись к позициям противника, прикрывающий открыл огонь по вражескому укрепрайону, в это время бойцы десанта высаживались из БМП в лесопосадку.
«В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — сообщил офицер.
Спасая братьев по оружию, танкисты вели бой, в ходе чего нарвались на минное заграждение противника. Но и тогда героическая машина продолжила вести огонь. Экипажем командовал офицер с позывным «Белорус». Благодаря слаженной работе и мужеству бойцам удалось полностью выполнить поставленную задачу.
Ранее 5-tv.ru показывал, как вертолеты армии РФ уничтожают немецкие «Леопарды» в зоне спецоперации.
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