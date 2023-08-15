И все это — на страницах «авторитетного» американского издания.

Громкое заявление западного эксперта о происходящем в зоне спецоперации появилось на страницах авторитетного американского издания The Hill. В большой статье рассуждают о провале контрнаступления ВСУ и отмечают успехи российской армии, которые не так сильно афишируются в США.

Вот только в тексте подчеркивается, что бои ведутся за Луганск, который называют решающей точкой. По мнению экспертов, взятие города ознаменует громкий провал киевского режима. Причем эксперты вполне серьезно просчитывают последствия.

Видимо, новости о том, что Луганск, как и Луганская народная республика, вошли в состав Российской Федерации еще в октябре 2022 года, в Штатах тоже не слышали.

Впрочем, авторы статьи попытались исправить ошибку эксперта, уточнив, что боевые действия продолжаются все-таки на купянском направлении, за 170 километров от Луганска. Также они отметили успехи России в этом регионе.

Несмотря на продолжающееся контрнаступление, ВСУ приходится постепенно отступать от Купянска под натиском российских военных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.