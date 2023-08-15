В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в Альянсе

При этом в США допускали присоединение киевского режима к блоку лишь при завершении конфликта.
Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka
Украина может вступить в НАТО, если уступит часть своих территорий России. Такой возможный вариант допустил руководитель офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен.
«Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил он.
Прежде президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, однако случится это лишь после завершения конфликта Москвы и Киева. В противном случае интеграция страны с альянсом спровоцировала бы третью мировую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, никто не хочет прямого столкновения России и НАТО.
- 15 авг
- Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью
- 15 авг
- «Выходят на поле боя»: инженеры и механики ВСУ пытаются вернуть разбитую технику
- 15 авг
- «Клоун»: в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма
- 15 авг
- Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском
- 15 авг
- Российские военные впервые уничтожили словацкие гаубицы Zuzana-2
- 15 авг
- ВС РФ нанесли ВПК Украины значительный ущерб групповым ударом
- 15 авг
- Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона за отказ удалить фейки об СВО
- 15 авг
- «Нужны новые пакеты»: Швеция снова поставит на Украину оружие
- 15 авг
- Два человека получили травмы при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
- 15 авг
- В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
Читайте также
65%
-3.62 106.57
-4.11
Нашли ошибку?