Там истина происходит: состоялась премьера фильма «Свидетель» о спецоперации

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 273 0

В России состоялась премьера фильма о спецоперации «Свидетель»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Свидетель», реж. Давид Дадунашвили, 2023 г.

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Тема:
Спецоперация

Актер Карэн Бадалов, сыгравший главную роль, признался — он преклоняется перед солдатами, рискующими жизнью ради победы над националистами.

Продюсерский центр Central Partnership выпускает в российский прокат фильм «Свидетель». Это история о бельгийском скрипаче-виртуозе Даниэле Коэне, который в начале спецоперации находился на гастролях в Киеве. Это для него стало началом главного жизненного испытания. Оказавшись в украинском поселке Семидвери, он становится свидетелем бесчеловечных преступлений. Так у артиста, считающего себя гражданином мира, появилась миссия — выбраться и рассказать людям правду. Закрытая премьера картины состоялась в Москве.

Режиссером картины выступил Давид Дадунашвили, главную роль исполнил заслуженный артист РФ Карэн Бадалов. Он признался, что работа над лентой обернулась и для него попыткой осознать, что же на самом деле происходит там, в зоне спецоперации. Живущему в теплой квартире обывателю трудно даже представить, каково на поле боя. Насколько он справился с этой задачей, говорит актер, пусть судят зрители.

«Свидетель — это человек, который не является непосредственным участником событий ни с одной, ни с другой стороны… Он это воспринимает, пытается осознать и не вступает в прямое действие по отношению к тем событиям, которые происходят… (Становится герой. — Прим. ред.) свидетелем деградации людей, свидетелем страха. Потому что он сам боится. Он является свидетелем каких-то милосердных поступков. Свидетелем того, как легко разрушить человека и, соответственно, человеческие взаимоотношения», — рассуждает Бадалов.

По мнению артиста, в массах только сейчас запускается процесс осознания того, что происходит на Украине. На фронте — другая реальность и совершенно иное отношение к жизни в целом и к конкретным событиям.

«Я преклоняюсь перед ними (российскими бойцами. — Прим. ред), они по-другому все это воспринимают. Мы все-таки здесь, жизнь наша сильно не изменилась, согласитесь, в бытовом плане, а у них сильно все поменялось… Я думаю, там и страшно, и происходят с людьми метаморфозы, связанные с тем, что и страх, и мужество проявляется, и товарищество, и еще какие-то вещи. Но там, наверно, истина происходит», — заключил актер.

Ранее писал 5-tv.ru, свое мнение о фильме «Свидетель» высказал актер Алексей Гаврилов. Несколько лет он прожил в Азии, но теперь не просто вернулся домой, а принял активное участие в политической жизни страны. Картину Дадунашвили артист назвал правдой о спецоперации, посоветовал посмотреть каждому и объяснил почему.

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Спецоперация
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Там истина происходит: состоялась премьера фильма «Свидетель» о спецоперации

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