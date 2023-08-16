Ни дня без Бузовой: Дмитрий Тарасов снова вспомнил о болезненном разводе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 13 0

Футболист Тарасов о разводе с Ольгой Бузовой: «От меня отвернулось много людей»

Ни дня без Бузовой: Дмитрий Тарасов снова вспомнил о болезненном разводе

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Тема:
Ольга Бузова

По словам спортсмена, после скандального расставания со звездой «Дома-2» под ударом оказалась его репутация, он потерял многих друзей.

Футболист Дмитрий Тарасов не изменяет привычке напоминать публике о браке с мегапопулярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Они развелись семь лет назад, с тех пор блондинка из участницы реалити-шоу «Дом-2» превратилась в большую артистку, а ее бывший — образцового супруга модели Анастасии Костенко и отца троих детей. Но никакие перемены в личной жизни не помогут, очевидно, экс-супругам друг друга забыть.

О тяжелом периоде после развода Тарасов поговорил со своим близким другом рэпером T-killah (настоящее имя Александр Тарасов. — Прим. ред.) в ходе интервью. Футболист вспомнил, что исполнитель познакомил его с Бузовой. Когда же гремел развод, рэпер стал на защиту футболиста, чем очень обидел Ольгу. Пришлось делать выбор. За него Тарасов очень благодарен по сей день.

«Тебе было бы выгоднее двигаться в общем направлении. Многие об этом говорили. Почему ты выбрал меня? Хотя от меня отвернулось очень много людей, знакомых, друзей…» — сказал спортсмен.

123В браке с Костенко и Тарасова родились трое наследников. Исполнилась мечта спортсмена. Istagram* / kostenko.94

T-killah в ответ отметил лишь, что поступил по зову сердца. Он оказался в трудной ситуации, меж двух огней, и принял решение. Но кое в чем до сих пор себя винит. Рэпер уверен, что в скандале виноваты сами экс-супруги, много наломали дров, но и он сам сплоховал. Будучи другом обоим, полагает артист, он мог бы сгладить ситуацию и вдохновить на диалог, но не сделал этого. И очень сожалеет теперь.

«Наверно, если бы это произошло сейчас, в нынешнем возрасте, я бы смог найти какие-то слова для тебя и для нее. Чтобы вы мирно разошлись. Врагами стать легко, а найти мудрость для полюбовного расставания — надо уметь», — заявил T-killah.

Вокруг отношения Тарасова с Анастасией Костенко тоже ходят разные слухи, в том числе о скором разводе. Многодетную пару то и дело подозревают в обмане — якобы они только создают видимость счастливой семейной жизни в соцсетях. Футболист и его избранница заверяют, что никакой угрозы для их брака не существует. А вот Ольга Бузова пока свое счастье не нашла. Все романы после развода оказались бесперспективными. Ранее, писал 5-tv.ru, бизнес-коуч назвала причину неудач Бузовой в любви.

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Тема:
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