«Не следовало»: в НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Йенссен: слова об уступках Киевом земель РФ ради места в НАТО были ошибкой

«Не следовало»: в НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sascha Steinach

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Тема:
Спецоперация

Неужели киевскому режиму так важно оказаться в Североатлантическом клубе, что он готов добровольно отказаться от территорий?

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен открестился от своих слов о готовности Киева уступить свои земли России ради членства в военном блоке. Свою позицию он объяснил в беседе с газетой Verdens Gang.

По словам Йенссена, он сделал заявление о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий в контакте более масштабной дискуссии. Обсуждал он тогда возможные для Незалежной сценарии, а не реальный план действий.

«Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», — прокомментировал он.

Накануне глава офиса генсека НАТО оценил перспективы Украины на вступление в Североатлантический альянс. Он отметил, что в блоке давно продолжаются обсуждения на эту тему, а сейчас появились новые подвижки. По его словам, одним из возможных путей к компромиссу может стать уступка украинской стороной регионов России.

На Украине быстро отреагировали на слова Йенссена. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их «вбросом», в советник офиса президента страны Михаил Подоляк заверил, что Киев свои территории в обмен на членство в блоке не отдаст.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев не готов идти на уступки по «мирному плану Зеленского».

Тема:
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