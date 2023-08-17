В Польше заявили о неминуемом поражении Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне неминуемого поражения Украины

В Польше заявили о неминуемом поражении Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

Обозреватель польского издания отметил, что Варшава уже готовится к такому исходу. Но каким образом?

Закупка Польшей вооружений в огромных количествах говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда?» — пишет обозреватель.

Зинкевич также «прошелся» по западному вооружению, которое закупает Варшава. Указал, что оно находится в «ужасном техническом состоянии». И привел в пример ту же Украину, где в ходе боев оружие продемонстрировало ненадежность и неэффективность.

Журналист считает, что даже изменение стратегии ВСУ не сможет изменить положение киевского режима, оно сможет лишь только отсрочить его полное поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши.



Тема:
Спецоперация
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