В Польше заявили о неминуемом поражении Украины
Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне неминуемого поражения Украины
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Обозреватель польского издания отметил, что Варшава уже готовится к такому исходу. Но каким образом?
Закупка Польшей вооружений в огромных количествах говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда?» — пишет обозреватель.
Зинкевич также «прошелся» по западному вооружению, которое закупает Варшава. Указал, что оно находится в «ужасном техническом состоянии». И привел в пример ту же Украину, где в ходе боев оружие продемонстрировало ненадежность и неэффективность.
Журналист считает, что даже изменение стратегии ВСУ не сможет изменить положение киевского режима, оно сможет лишь только отсрочить его полное поражение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши.
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