В чем его принципиальное отличие от существующих аналогов? И есть ли эти аналоги вообще?

В России впервые создали боеприпас, способный эффективно сбивать дроны из «зениток». Речь идет о боевой единице с управляемым подрывом в калибре 23 миллиметра, передает источник РИА Новости.

«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», — подчеркивал собеседник агентства.

Сообщается, что испытания уникального боеприпаса могут начать уже в самое ближайшее время. Уточнялось, что снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Именно в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей.

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