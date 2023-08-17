ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Противника удалось остановить на подступах к селу Работино.

ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские военные отразили атаку украинских нацистов на танках и бронемашинах в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона агентству РИА Новости.

«Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker», — прокомментировал собеседник.

По словам властей, столкновение продолжалось несколько часов. В результате боевики ВСУ и их техника были остановлены в районе села Работино. Разбитые вражеские силы развернулись и отступили, однако по ним продолжает работать российская авиация.

Отмечается, что на времевском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои. Власти Запорожской области обратили внимание на то, что населенные пункты Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, вопреки заявлениям киевского режима.

Также в районе села Пятихатки удается успешно отбивать наступательные действия противника. Там со своей работой успешно справляются российские артиллеристы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы продвигаются на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
17 авг
На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
17 авг
Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
17 авг
На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
17 авг
Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин
17 авг
В России впервые создали боеприпас, способный эффективно сбивать дроны из «зениток»
17 авг
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
17 авг
«Чтобы избежать ударов»: ВСУ спешно меняют дислокацию вооружения
17 авг
Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье
17 авг
Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА
17 авг
Горькая правда: в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Кравцов: в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников
13:35
На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
13:27
Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
13:25
СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца
13:20
На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
13:16
Рекордное число первоклассников ожидается 1 сентября в школах России

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку