На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
В ходе обысков у него были изъяты средства связи, компьютерная техника и иные предметы.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Керчи, который призывал к насилию против участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба федерального органа.
Дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за публичные призывы к реализации экстремисткой деятельности, которые были совершены при помощи информационно-коммуникационных сетей. Сейчас злоумышленник заключен под подписку о невыезде.
По данным следствия, 50-летний мужчина в одном из мессенджеров разместил призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в СВО.
Сотрудниками ФСБ совместно с Центром по противодействую экстремизму МВД Крыма были проведены обыски, в рамках которых у мужчины удалось изъять средства связи, компьютерную технику и иные предметы. Фигуранту грозит срок до пяти лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Псковской области задержали жителя Днепропетровска, который собирал информацию о российских пограничниках.
- 17 авг
- Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами
- 17 авг
- «Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева
- 17 авг
- «Преступная логика»: в офисе Зеленского раскритиковали Саркози за слова о Крыме
- 17 авг
- Штурмовые отряды ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в ДНР
- 17 авг
- Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
- 17 авг
- На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
- 17 авг
- ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области
- 17 авг
- Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин
- 17 авг
- В России впервые создали боеприпас, способный эффективно сбивать дроны из «зениток»
- 17 авг
- Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Читайте также
54%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?