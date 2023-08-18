Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье
Попытка атаки киевского режима была пресечена в районе четырех утра.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Киевским режимом была предпринята очередная попытка террористической атаки с помощью беспилотника по объектам на территории Москвы и ее области. Как сообщили в Минобороны РФ, она была пресечена в районе четырех часов утра.
«БПЛА, воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что жертв и возгораний нет.
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки вражеского БПЛА упали в зоне «Экспоцентра». Серьезных разрушений нет.
- 18 авг
- Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА
- 11 авг
- Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
- 11 авг
- Минобороны заявило о пресечении атаки дроном объекта в Москве
- 11 авг
- Собянин сообщил о сбитом беспилотнике у Карамышевской набережной в Москве
- 10 авг
- Десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия Внуково и Домодедово
- 10 авг
- Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места
- 10 авг
- МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ
- 10 авг
- Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников
- 9 авг
- Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена
- 9 авг
- Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета боевых беспилотников
Читайте также
73%
-2.95 102.18
-3.48
Нашли ошибку?