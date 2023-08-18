Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве

Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Погода

Когда столицу накроет ливень? И надолго ли задержатся непогода?

Грозу с ливнем и сильный ветром ожидают в Москве во второй половине дня в пятницу, 18 августа. Экстренное предупреждение распространили в МЧС России по столице.

Уточняется, что погодные условия ухудшатся резко и сохраняться до конца дня. Так, ожидаются дождь, местами гроза, град, а также шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с ожидающимися сложными погодными условиями жителей и гостей столицы предупредили — пешеходам необходимо обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями, а водителям избегать резких маневров и быть внимательными на дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грядущие выходные будут для жителей столицы завершающими в купальном сезоне.

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